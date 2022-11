Le parole di McKennie a due giorni dal debutti degli Stati Uniti al Mondiale: «Vogliamo davvero vincere la prima partita»

Direttamente dal Qatar, Weston McKennie é intervenuto in conferenza stampa per parlare degli imminenti mondiali. Di seguito le sue parole

«La settimana è andata bene. La Juventus e la nazionale statunitense hanno lavorato insieme per assicurarmi di essere al 100% per il Mondiale. Ho giocato l’amichevole l’altro giorno e mi sono sentito bene. Mi sentivo pronto per partire. Come squadra, come gruppo, vogliamo sempre concentrarci partita per partita. Quindi, ovviamente, essendo il Galles il primo avversario, non c’è modo di guardare oltre a loro o altro perché sappiamo che sono una squadra forte. Sappiamo che sarà una partita difficile. Ma vogliamo davvero vincere la prima partita e ottenere i tre punti»

