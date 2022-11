Qatar 2022, Sergej Milinkovic-Savic in campo quest’oggi contro il Camerun? Cosa filtra sulla presenza del serbo

La Serbia chiede a Sergej Milinkovic-Savic la definitiva consacrazione internazionale per superare il Camerun e regalare un sogno al popolo serbo. Nonostante la caviglia gonfia come un melone, il Sergente prenderà posto nell’undici titolare e sfiderà i Leoni Indomabili nel secondo match di Qatar 2022.

Secondo il Corriere dello Sport Kezman, il suo agente, è in giro per l’Europa a raccogliere offerte. Sbarcherà a Doha solo in caso di qualificazione agli ottavi. Sergej, nei pensieri della Juve, ieri è stato accostato al Real Madrid dal quotidiano Marca. Ma il calciomercato non trova spazio nella mente di Milinkovic-Savic, ora il focus è sulla Serbia e il sogno Mondiale.

L’articolo Qatar 2022, Milinkovic in campo con il Camerun? Cosa filtra proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG