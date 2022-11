Ziyech al Milan, trovata la formula per gennaio: ultimissime sul possibile trasferimento del marocchino

Il Milan è in cerca di un jolly d’attacco, un po’ esterno un po’ trequartista. Lo Ziyech che incide al Mondiale è esattamente il giocatore che i rossoneri stanno cercando. Il Chelsea ha perso le speranze di recuperare buona parte dei 40 milioni investiti nel luglio di due anni fa per acquistarlo dall’Ajax. Le panchine a cui è stato costretto hanno più che dimezzato il prezzo: e una soluzione ancora più conveniente per i rossoneri sarebbe il prestito oneroso a gennaio con diritto di riscatto da esercitare in estate.

Un affare complessivo da poco più di quindici milioni, anche se l’ingaggio da poco meno della metà, sei, è il vero ostacolo. A riportarlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Ziyech Milan, trovata la formula per gennaio: ultimissime proviene da Calcio News 24.

