L’Olanda si presenta al Mondiale di Qatar 2022 con grandi aspettative, per la prima volta la difesa è più forte dell’attacco.

Nel Mondiale di Qatar 2022, l’Olanda si presenta per fare una grande prestazione puntando come sempre verso la finale. Van Gaal propone in porta il gigante Noppert. Difesa a tre con Van Dijk, Timber e Blind. Esterni a tutta fascia Malacia a sinistra e Dumfries a destra. Nel mezzo trova spazio De Jong e Koopmeiners. attacco con Depay supportato da Bergwijn e Gakpo.

Ecco i convocati olandesi: Portieri: Justin Bijlow, Remko Pasveer, Andries Noppert. Difensori: Virgil Van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Timber, Denzel Dumfries, Stefan De Vrij, Tyrell Malacia, Matthijs De Ligt, Jeremie Frimpgong. Centrocampisti: Frenkie De Jong, Steven Berghuis, Davy Klaasen, Teun Koopmeiners, Marten De Roon, Kenneth Taylor, Xavi Simons. Attaccanti: Memphis Depay, Steven Bergwijn, Luuk De Jong, Noa Lang, Wout Weghorst, Vincent Janssen, Cody Gakpo.

