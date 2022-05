Prima volta nella storia, ai Mondiali Qatar 2022, ci saranno tre donne arbitri. Ecco il comunicato del presidente Collina.

Si scrive la storia nei Mondiali Qatar 2022, tra i trentasei arbitri scelti dal comitato Fifa con presidente Collina ci sono tre donne. Stiamo parlando di Stephanie Frappart, già presente nello scorso Europeo. Oltre la francese, presenti la ruandese Salima Mukansanga e l’asiatica dal Giappone, Yoshimi Yamashita.

Questa la dichiarazione di Collina: “Questo conclude un lungo processo iniziato diversi anni fa con il dispiegamento di arbitri femminili nei tornei junior e senior maschili FIFA. In questo modo, sottolineiamo chiaramente che è la qualità che conta per noi e non il genere.“

Aggiunge Collina: “Spero che in futuro, la selezione di arbitri femminili d’elite per importanti competizioni maschili sarà percepita come qualcosa di normale e non più sensazionale. Meritano di essere alla Coppa del Mondo FIFA perché si esibiscono costantemente ad un livello davvero alto, e questo è il fattore piu’ importante per noi”. Conclude così.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG