Le parole di Oddo sulle polemiche di Qatar 2022 sulla fascia One Love: «Le regole vanno rispettate, certo, sui diritti…»

Intervistato dal Corriere della Sera, Massimo Oddo ha detto la sua riguardo le polemiche sulla fascia di capitano personalizzata a Qatar 2022 con la FIFA che ha deciso di sostituire quella One Love con quella No Discrimation:

«Da capitano della Lazio avevo una fascia personalizzata, la Lega a quei tempi ne impose una ufficiale. Non mi piaceva per niente ma le regole esistono per essere rispettate. E quindi… non c’è discussione. Diritti? Certo, in questo caso è diverso, ci mancherebbe. Non mi faccia dire quello che penso realmente, sarei impopolare. Il terreno della politica diventa scivoloso. Lasciatemi il terreno verde del mio sport, che è meglio».

