Qualche problema per Danilo negli ultimi minuti di Brasile-Serbia, gara d’esordio al Mondiale per i sudamericani che hanno vinto per 2-0.

Il difensore della ha riscontrato qualche difficoltà a continuare, ma è rimasto in campo per tutta la gara. Per lui probabilmente solo crampi come riferito nel post gara da Rai Sport, ma naturalmente la situazione verrà tenuta sotto controllo. Il Brasile può tirare un sospiro di sollievo in attesa di scoprire l’entità dell’infortunio di Neymar.

