Al Khalifa International Stadium andrà in scena la sfida di Coppa d'Asia tra Qatar e Cina: ecco le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Khalifa International Stadium di Doha andrà in scena la sfida di Coppa d’Asia tra Qatar e Cina. I padroni di casa viaggiano sulle ali dell’entusiasmo visto che hanno già la certezza del primo posto dopo le due vittorie. Quattro gol fatti e zero subiti per la formazione di Marquez, mentre dall’altra parte i cinesi arrivano da due pareggi per 0 a 0 e devono necessariamente trovare tre punti per avere la certezza di andare al turno successivo. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove vedere il match.

La probabile formazione

Qatar: Barsham, Meshaal; Hisham, Bassam, Salman, Tarek, Mendes, Lucas, Waad, Mohammed; Taerk Mashaal, Mostafa, Fatahy, Ahmed, Abdulsallam, Jassem Gaber; Mohamad, Ismail, Ali, Almoez, Afif, Akram. Allenatore: Marquez

Cina: Yan, Junling; Liu, Binbin, Zhang, Linpeng, Browning, Tyias, Zhu, Chenjie, Liu, Yang; Xu, Xin, Wang, Shangyuan, Dai, Wai-Tsun; Lei, Wu, Zhang, Yuning. Allenatore: Jankovic

Qatar-Cina: orario e dove vederla

La terza partita della Coppa d’Asia per quanto riguarda il Gruppo A andrà in scena al Khalifa International Stadium a Doha alle ore 16, orario italiano. Il match sarà visibile in streaming su One Football e non sarà possibile seguire il match su altre piattaforme nemmeno in Tv siccome non sono state formulate offerte per la trasmissione dell’evento.

