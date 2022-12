Il Brasile batte 4-1 la Corea del Sud negli ottavi di finale del Mondiale 2022 in Qatar: adesso c’è la Croazia

Il Brasile si aggiunge alla lista delle squadre già qualificate per i quarti di finale del Mondiale in Qatar 2022. I verdeoro hanno dato spettacolo contro la Corea del Sud, imponendosi per 4-1.

La nazionale di Tite è stata protagonista forse della miglior prestazione di tutta la manifestazione. I verdeoro hanno chiuso la pratica nei primi 45 minuti, terminati con il punteggio di 4-0 con le reti di Vinicius, Neymar, Richarlison e Paquetà. Nel secondo tempo Paik ha invece siglato la rete della Bandiera per la Corea. Il Brasile ora dovrà vedersela con la Croazia ai quarti di finale.

L’articolo Qatar, il Brasile vola ai quarti proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG