Quagliarella dice addio alla Sampdoria: «Emozione infinita». La lettera dell’ex attaccante della Juve al club

Quagliarella non indosserà la maglia della Sampdoria nella prossima stagione in Serie B. Il club ha deciso di non rinnovargli il contratto che era scaduto il 30 giugno.

L’ex attaccante della Juve, via Instagram, ha salutato la Sampdoria con una lettera commovente.

QUAGLIARELLA – «Un’emozione infinita in un pugno di giorni. Il gol al Milan, gli applausi di San Siro e Udine, l’inseparabile abbraccio dei miei tifosi a Genova, la salvezza societaria della Samp, l’ultima partita al Maradona col Napoli campione d’Italia e l’omaggio dei miei concittadini. Chiedo scusa, mi avete visto piangere tanto… ma questi sono sogni che si fanno da bambini. Grazie dal ️cuore. Con grande affetto ricambio tutto il bene che ho avuto da ognuno di voi. Fabio».

