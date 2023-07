Scalvini Juve, il Napoli tenta il sorpasso: contatti con l’Atalanta per il difensore. La situazione di mercato

Juve e Inter non sono più sole nella corsa a Scalvini. Come riporta l’edizione online di Repubblica, infatti, il giovane e talentuoso difensore dell’Atalanta è finito nel mirino del Napoli come possibile erede di Kim che sta per approdare al Bayern Monaco.

I nerazzurri chiedono più di 40 milioni e l’accordo al momento è lontano, ma i contatti con i campioni d’Italia sono stretti.

The post Scalvini Juve, il Napoli tenta il sorpasso: contatti con l’Atalanta appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG