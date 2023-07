Holm Juve, sfida a tre per il terzino dello Spezia: servono 15 milioni per prendere l’obiettivo per la fascia destra

Holm è uno dei nomi caldi per la Juve come obiettivo per la fascia destra dopo il colpo Weah ufficializzato nei giorni scorsi e l’addio di Cuadrado al termine del contratto.

Come riferito da Sky Sport, però, è corsa a a tre per il terzino dello Spezia che è nel mirino anche di Atalanta e Inter. Per prendere il giocatore sono necessari 15 milioni.

