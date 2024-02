Quagliarella, a Sky Sport, ha commentato a caldo la vittoria dell’Udinese contro la Juve.

IL COMMENTO DI QUAGLIARELLA – «Ci aspettavamo una reazione più veemente della Juve nel secondo tempo a parte il gol annullato non ci sono state grosse occasioni. Per il resto la Juve è rimasta lì, sempre in possesso del gioco e della palla. L’Udinese si è difesa benissimo, poi cercava di sfruttare le ripartenze. Per l’Udinese grandissimo risultato, molto molto importante».

The post Quagliarella: «Grandissimo risultato dell’Udinese. Juve? Mi aspettavo una reazione, ma…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG