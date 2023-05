Quagliarella in lacrime: «Ho un obiettivo con la Sampdoria, ma non se resto». L’ex Juve svela il suo futuro

Quagliarella in lacrime ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo Sampdoria Sassuolo, svelando il suo futuro. Le parole dell’ex Juve.

QUAGLIARELLA – «Le emozioni sono indescrivibili. Io ho salutato perché sicuramente è l’ultima o penultima in Serie A davanti al mio pubblico. Era giusto salutarli. Io mi sento ancora di poter dare una mano a questa società da giocatore. La vorrei riportare dove l’ho lasciata questa sera. Ho un obiettivo. Se la società nuova che arriverà vuole risalire subito può contare su di me. Voglio riportare questa piazza dove merita perché non merita la B. Il mio contratto scadrà ma non so quali sono i progetti della società. Spero che tra un mese ci rivediamo e ripartiamo con grande entusiasmo. Non avevo mai visti così i tifosi. L’ultima partita al Maradona sarà una chiusura perfetta per me».

