Dionisi Juve, addio vicino al Sassuolo? L’annuncio dell’allenatore sul futuro dopo la partita contro la Sampdoria

Dionisi, allenatore del Sassuolo accostato anche alla Juve nei giorni scorsi, ai microfoni di Sky Sport ha fatto un annuncio sul futuro dopo la partita contro la Sampdoria.

FUTURO AL SASSUOLO – «Non lo so dire, si sta andando avanti, si sta parlando. Io sto bene, mi piacerebbe pensare ad un progetto perché sono ambizioso anche io. Parlo di questo con la società ed il fatto di crescere sapendo da dove si parte. Per me è il secondo anno ma praticamente è un primo anno perché quando perdi 3 giocatori offensivi bravi e li sostituisci sapendo che hai bisogno di tempo, è normale che fai qualche passettino indietro sapendo che la prossima stagione fai passi in avanti. Diciamo che siamo sulla buona strada».

