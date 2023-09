Qualificazioni Euro 2024: TUTTI i risultati dei match che si sono giocati nella serata di oggi. I dettagli

I risultati dei match validi per le qualificazioni ad Euro 2024 di venerdì 8 settembre 2023.

Bosnia-Liechtenstein 2-1 (3′ Dzeko (B); 18′ aut. Luchinger (B); 21′ Wolfinger (S))

Cipro-Scozia 0-3 (6′ McTominay (S); 16′ Porteous (S), 30′ McGinn)

Croazia-Lettonia 5-0 (3′ Petkovic (C), 13′ Ivanusec (C), 44′ Petkovic (C), 68′ Kramaric (C), 78′ Pasalic)

Lussemburgo-Islanda 3-1 (9′ Chanot (L), 70′ Sanches (L), 88′ Haraldsson (T), 90′ Sinani (L))

Slovacchia-Portogallo 0-1 (43′ B. Fernandes (P))

Turchia-Armenia 1-1 (49′ Dashyan (A), 88′ Yldirim (T))

