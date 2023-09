Daniele Adani dice la sua sul nuovo corso in Nazionale del ct Luciano Spalletti: ecco cosa ha detto sugli azzurri

Alla Rai, Daniele Adani ha così commentato il nuovo corso spallettiano dell’Italia.

LE PAROLE – «Secondo me è in vantaggio Raspadori perché conosce la richieste del suo allenatore, ma Zaccagni è giocatore più simile a Chiesa. Questa Italia mi convince, ha solo bisogno di fiducia, automatismi e del giusto spirito per aggredire la partita. Immobile merita quella fascia da capitano».

