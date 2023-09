Qualificazioni Europei, i risultati delle altre due partite di questa sera: Kosovo-Svizzera e Romani Israele

Non solo l’Italia in campo per le qualificazioni Europei. In contemporanea agli azzurri hanno giocato anche Kosovo-Svizzera e Romania-Israele.

Kosovo-Svizzera 2-2 14′ Freuler (S), 65′ Muriqi (K), 79′ Freuler (S), 90′ + 4′ Muriqi (K)

Romania-Israele 1-1 27′ Alibec (R), 53′ Gloukh (I).

