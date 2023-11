Qualificazioni europei: il Belgio batte l’Azerbaigian 5-0: poker di reti di Romelu Lukaku; la Svezia batte l’Estonia

Grande prova di Romelu Lukaku in Belgio-Azerbaigian per qualificazioni agli europei. L’attaccante della Roma ha firmato un poker di reti in meno di 45 minuti nel 5-0 finale. Vittoria anche per la Svezia contro l’Estonia.

Belgio-Azerbaigian 5-0 (17′, 26′, 30′, 37 Lukaku, 90′ Trossard)

Svezia-Estonia 2-0 (22′ Claesson, 55′ Forsberg)

