Vince nettamente la Repubblica Ceca il match di qualificazione Mondiale contro Cipro (0-6). Protagonista anche la rossonera Kamila Dubcova.

La centrocampista del Milan Femminile è stata infatti l’autrice del momentaneo 0-2. Non è scesa in campo la sorella nonchè compagna in rossonero Michaela.

