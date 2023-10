L’Italia torna a Wembley per affrontare L’Inghilterra a due anni dalla vittoria dell’Europeo: cosa è cambiato nella nazionale

L’Italia questa sera torna a Wembley per sfidare l’Inghilterra per le qualificazioni ad Euro 2024. Due anni e tre mesi fa sempre a Wembley e sempre contro la nazionale dei Tre Leoni, gli Azzurri vincevano il secondo Europeo della nostra storia. Molto è cambiato in questi due anni, dai 16 che avevano giocato 9 sono fuori dal giro della Nazionale: la coppia di centrali Bonucci e Chiellini, e poi Insigne, Verratti, Jorginho, Bernardeschi, Florenzi, Emerson Palmieri e, anche se non ancora del tutto, Immobile. C’è anche un nuovo ct, dopo l’addio in estate di Mancini e quello che sembrava un punto di partenza, ha portato poi la seconda mancata qualificazione ai mondiali.

Gli azzurri ripartono questa sera e Spalletti prova a dare un nuovo slancio: tra le novità in formazioni possibile l’utilizzo dal primo minuto di giocatori come Udogie, Cristante e Scamacca, scelte che aumentano la fisicità della squadra.

