Questa sera Verona-Milan, la situazione e come seguirla in TV

I rossoneri, sul sempre ostico campo del Bentegodi, hanno vitale bisogno di tornare a vincere. Ecco come le squadre si presenteranno al match e la copertura televisiva.

Verona-Milan, in programma questa sera, nel weekend pre-natalizio, si presenta come un incontro da non perdere per più di un motivo. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento attraverso momenti complicati della stagione, rendendo la sfida ancora più intrigante.

La ricerca di punti di pura aria anima le ambizioni di entrambe le formazioni: da un lato il Milan, desideroso di allontanarsi dalla conclamata crisi, dall’altro il Verona, che lotta per evitare la zona retrocessione. Con il fischio d’inizio fissato alle 20.45 presso lo stadio Bentegodi e la direzione arbitrale affidata a Marinelli di Tivoli, l’incontro promette scintille.

Situazione in casa Verona

Il Verona arriva all’appuntamento dopo aver finalmente ritrovato la via della vittoria nell’ultimo turno, con un 3-2 esterno a Parma, interrompendo una serie negativa di quattro sconfitte consecutive. Tuttavia, la squadra continua a mostrare vulnerabilità, soprattutto dal punto di vista difensivo, avendo la difesa più perforata del campionato. Questa fragilità potrebbe pesare particolarmente in un match dove le squadre potrebbero pensare più ad attaccare che a difendere. La squadra, inoltre, ha ricevuto una notizia poco incoraggiante con l’infortunio di Harroui, che lo terrà fuori per il resto della stagione. C’è però curiosità attorno a Sarr, giovane talento che ha trovato il gol contro il Parma.

Milan in tensione

Sul fronte milanista, la situazione è tesa. Dopo un pareggio senza reti contro un Genoa molto chiuso, la squadra sembra sull’orlo di una crisi nervosa. Le ultime ore hanno portato ulteriori cattive notizie con la perdita di Morata per una tonsillite. Il match contro il Verona vedrà quindi puntare molto sui giovani, con Liberali e Jimenez titolari e Camarda pronto a fare il suo ingresso dalla panchina. Si pone un interrogativo anche sul ruolo di Theo Hernandez, che, pur partendo dalla panchina, si prevede possa entrare a match in corso.

Alvaro Morata

Copertura televisiva

Per tutti gli appassionati che vogliono seguire l’incontro, Verona-Milan sarà trasmesso in streaming su Dazn e per gli abbonati, sarà inoltre disponibile sul canale 214 di Sky. Un’opportunità per non perdere questo atteso confronto tra due squadre che, nonostante le difficoltà di questa stagione, sono determinate a dimostrare il proprio valore sul campo.

Leggi l’articolo completo Questa sera Verona-Milan, la situazione e come seguirla in TV, su Notizie Milan.