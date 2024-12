Al Milan è finito ai margini. La Juve riprova l’affare?

Secondo Tuttosport la Juventus potrebbe provare l’affare Kalulu-bis. Il rossonero è indispettito dalla situazione e medita sul da farsi.

Vista l’imminenz della finestra invernale, le mosse di mercato delle squadre di Serie A attirano l’attenzione non solo dei tifosi, ma anche degli addetti ai lavori, pronti a decifrare ogni possibile scenario che potrebbe incidere sull’esito del campionato.

Tra questi, la situazione di un rossonero finito ora ai margini dell’undici titolare potrebbe emergere come una delle storie più intriganti a gennaio.

Situazione rossonera

Il Milan si appresta a vivere una sessione di calciomercato invernale particolarmente intensa e tesa viste anche le prestazioni stagionali in campionato. Con l’obiettivo di consolidare il proprio organico in vista della lotta per un posto nelle posizioni di vertice del campionato, sia in termini di entrata che di uscita, il club rossonero valuta attentamente ogni mossa. In tale contesto, si inseriscono le posizioni dei giocatori al momento marginalizzati da Paulo Fonseca ed in odore di cessione.

Kalulu bis?

La Juventus, dopo aver già portato a Torino Pierre Kalulu durante l’estate, sembra non voler smettere di guardare in casa del Milan. Il rossonero, attualmente meno utilizzato dal tecnico Paulo Fonseca, sarebbe finito nel mirino dei bianconeri secondo Tuttosport. La sua situazione, caratterizzata da un minor spazio in campo rispetto alle aspettative, avrebbe generato malcontento nel giocatore, potenzialmente aperto a valutare nuove opportunità proprio come successe per Kalulu nella scorsa sessione di mercato estiva.

L’operazione

Nonostante l’interesse della Juventus sembri serio, l’operazione di mercato non appare semplice. Diversi fattori contribuiscono a questa percezione, a partire dalla volontà del Milan di non ripetere l’esperienza avuta con Kalulu, perdendo un altro difensore centrale come Fikayo Tomori a favore di un diretto concorrente per le posizioni di vertice della Serie A. Inoltre, la Juventus proporrebbe un prestito oneroso, modalità che aggiunge ulteriori incognite alla fattibilità dell’affare. Nel caso in cui Tomori dovesse lasciare il Milan, il club rossonero si troverebbe nella necessità di trovare un valido sostituto per non indebolire ulteriormente la propria difesa.

Fikayo Tomori

Leggi l’articolo completo Al Milan è finito ai margini. La Juve riprova l’affare?, su Notizie Milan.