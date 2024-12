Milan, Fonseca non molla. Anzi, in conferenza stupisce tutti

Il tecnico portoghese, mai così sulla graticola, prima del match di stasera col Verona usa parole importanti per fissare i suoi obbiettivi nel breve termine. E sono ambiziosi.

In un panorama calcistico sempre più competitivo e imprevedibile, la tenacia e la determinazione sono qualità indispensabili per chi si trova a navigare in acque turbolente.

Questa è la situazione in cui si ritrova il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, il cui impegno e fiducia sembrano inossidabili nonostante le difficoltà. Il cammino intrapreso dal club rossonero in questa stagione richiede un’inversione di rotta significativa per soddisfare le aspettative sia del tecnico che dei tifosi.

Ottavo posto

Al momento, il Milan si trova in un’insolita ottava posizione in classifica, un posto che riflette un avvio di campionato altalenante, segnato da una serie di risultati insoddisfacenti. Tra questi, la sconfitta contro l’Atalanta e un deludente pareggio casalingo con il Genoa, che hanno contribuito ad una fase di stallo preoccupante per la squadra scossa dalle accuse dello stesso Fonseca. Tuttavia, il poetoghese mostra un ottimismo non comune, nutrendo speranze forti per un miglioramento. Il tecnico portoghese ha evidenziato come, nonostante le difficoltà, l’ambiente in allenamento rimanga positivo, con la squadra che lavora sodo, conscia delle aspettative elevate del proprio pubblico.

Fiducia, nonostante tutto

Nonostante le voci sulla possibile instabilità della sua posizione, Fonseca mantiene la calma, focalizzandosi sulla crescita continua del gruppo. L’allenatore ha evidenziato la capacità della squadra di migliorare aspetti tattici specifici e ha sottolineato l’importanza di superare le sfide mentali e attitudinali incontrate. Anche di fronte alle critiche, il tecnico esprime rispetto per le varie opinioni, mostrando una rara capacità di mantenere la fiducia nel futuro, a prescindere dalle difficoltà del momento.

Paulo Fonseca

Obbiettivo ambizioso

L’obiettivo dichiarato da Fonseca è anche quello minimo del Milan: guadagnare l’accesso alla prossima Champions League. Tuttavia, per realizzare tale ambizione, il Milan dovrà migliorare drasticamente la propria media punti. Con soli 23 punti in 15 partite, il cammino verso la quota desiderata di 70 punti, basata sulle statistiche delle precedenti stagioni, appare arduo, richiedendo un impegno costante e risultati tangibili nelle prossime gare. Fonseca rimane fiducioso ed in conferenza esterna le sue ambizioni a breve termine: “Se conquisteremo sei punti nelle prossime due gare di campionato e poi giocheremo una buona Supercoppa, magari tutti vedranno la situazione in maniera diversa”.

