Quota Champions League: Allegri svela quanti punti servono per chiudere tra le prime quattro in Serie A

Quanti punti servono per andare in Champions? Così Massimiliano Allegri in conferenza alla vigilia di Atalanta-Juve.

IN COSA E’ DIVERSA LA JUVE IN QUESTO RUSH FINALE – «Non so in cos’è diversa, stiamo cercando di fare dei punti che ci servono per arrivare tra le prime 4. Ci sono scontri diretti che condizionano i numeri finali per arrivare in Champions. Già da oggi si può capire se la quota Champions è 72 o 73 punti. Momentaneamente a 73 è matematica, a 72 ci sono ottime possibilità ma dipende dai risultati di oggi. Da lì non si scappa, ora non vi sto a dire i numeri se no vi annoio. Ma è quella lì».

