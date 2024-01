Ecco le quote di Inter e Juve in ottica scudetto: i bookies propongono i numeri delle due squadre, rivelando la favorita

In un’accalorata sfida tra Inter e Juve, le protagoniste indiscusse della Serie A e candidate allo scudetto, i nerazzurri hanno brillato nel derby lombardo contro il Monza, vincendo con decisione. La risposta della Juventus è giunta ieri sera, con una performance di rilievo contro il Sassuolo.

Il divario in classifica si mantiene a due punti a favore della squadra di Simone Inzaghi, mantenendo il loro status di favoriti per il titolo a fine stagione, con quote di 1,30 su 888sport e 1,35 su Betflag, rispetto al ritorno della Juventus allo scudetto, valutato tra 3,25 e 3,70.

L’equilibrio in classifica risulta precario in vista della ventunesima giornata di Serie A, che l’Inter recupererà il 28 febbraio a causa dell’impegno nella Supercoppa Italiana. Tale giornata potrebbe assistere al temporaneo sorpasso di Danilo e compagni prima dello scontro diretto a San Siro, previsto per il 4 febbraio.

