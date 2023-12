Il giornalista Riccardo Signori ha anticipato i temi di Genoa-Inter proiettandosi anche a ciò che potrebbe accadere a fine stagione.

Riccardo Signori su Il Giornale si interroga sul futuro in campo ed extra campo dell’Inter. “Chi sta meglio? L’Inter di Inzaghi o l’Inter di Zhang? Sono due Inter, ben diverse nei fatti: inutile nascondersi. Risposta banale, penserà qualcuno: sta meglio l’Inter di Inzaghi, che oggi ha la chance per diventare campione d’Inverno e mettere la vela, visto che siamo a Genova, dritta verso lo scudetto. Lo scudetto della seconda stella, quello che potrebbe sconvolgere il mondo nerazzurro”.

Possibili cambiamenti

“Ci sono, infatti, un paio di idee che penzolano sulla capoccia di questa Milano calcistica. Magari l’Inter passerà ad un nuovo padrone se Zhang non troverà danari per rifinanziare il poderoso debito con Oaktree, quello più di ogni altro, e non è così facile come dirlo: il club costa troppo, rifinanziare anche di più, un fondo non si prenderà mai il rischio di non rientrare dei danari spesi. Salvo smobilitare la squadra vendendo i pezzi forti”.

Steven Zhang

Prospettive future sul mercato

“Ma qui si parla di acquisire Buchanan, che non è male, ed anche Zielinski che vale solo d’ingaggio un investimento triennale da 30 milioni. Marotta, poi, penserà a vendere Dumfries per far cassa e qualche altro in eccedenza per risparmiare”.

Scenario clamoroso

“E se salutasse anche Inzaghi, il tecnico che ha riportato la squadra ad una finale Champions? Vincendo lo scudetto cosa chiedergli e chiedersi di più? Lo pensano pure gli amici dei tempi laziali: il buon Simone potrebbe ringraziare, così da lasciar il palato dolce del buon ricordo. Non è a Genova che si faranno i destini dell’Inter, però meglio dare un indirizzo chiaro. Ci sono le condizioni per farlo: stavolta sarà l’Inter a giocare prima della Juve, dopo averne subito la pressione al contrario”.

