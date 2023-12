L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha espresso il suo parere su vari argomenti riguardanti il club nerazzurro.

Calciostyle ha intervistato Massimo Moratti che ha parlato del momento attuale dell’Inter, del suo “tentativo” di acquistare Messi e della lotta Scudetto che vede coinvolta anche la Juventus; ecco le sue dichiarazioni. “L’Inter sta andando molto bene, anche grazie al supporto dell’allenatore e di tutta la tifoseria. Non conosco le condizioni economiche della società ed escludo categoricamente un mio ritorno in società. I nerazzurri devono essere contenti di come Zhang ha svolto il suo lavoro”.

Steven Zhang

La suggestione Messi

“Tanti anni fa ho mostrato un forte interesse per Messi, ma non c’è mai stata una trattativa, perché lui aveva scelto di giurare amore eterno verso il Barcelona”.

Sul lavoro del tecnico

“Inzaghi sta facendo benissimo come anche tutta la dirigenza con Marotta alla guida. Il tecnico è stato una piacevole sorpresa in quanto si sia inserito nel mondo Inter, dopo le difficoltà iniziali”. L’ex patron in passato ha contestato anche aspramente il lavoro del tecnico ammettendo che l’avrebbe anche esonerato se fosse stato lui il presidente; Moratti però non fa fatica ad ammettere di essersi sbagliato.

Sul club bianconero

Infine un parere sui duelli in campo ed extra campo coi bianconeri: “La Juventus è la maggior antagonista dell’Inter, dopo aver messo apposto alcune cose, fa sempre paura. Su Moggi non aggiungo altro in quanto già le sentenze sono state chiare sulla vicenda Calciopoli”.

