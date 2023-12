L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta commenta la decisione del Governo: i nerazzurri dovrebbero pagare circa 15 milioni in più di stipendio ai giocatori.

Beppe Marotta è intervenuto a Sky Sport per commentare la scelta del Governo di rimuovere il Decreto Crescita. “Nel momento in cui il calcio italiano sta risalendo la china nel ranking europeo, in cui tre squadre italiane sono state finaliste nelle tre più importanti competizioni europee, in cui due club italiano parteciperanno al Mondiale per Club, questa abolizione rappresenta un autogol per il mondo del calcio e per l’economia del Paese”.

Benefici perduti

“L’agevolazione fiscale rappresentava uno strumento per facilitare l’ingresso in Italia di giocatori di chiaro interesse. Questo oggi rappresenta un handicap, ci sarà un impoverimento dal punto di vista della qualità del prodotto. Anche per l’indotto che riesce a produrre. Era uno strumento che facilitava l’ingresso in Italia di giocatori di chiaro interesse che potevano aumentare la qualità. Chiaro che la strategia sarà cambiata e bisognerà trovare dei rimedi“.

Marcus Thuram

Effetti negativi

“Bisognerà trovare accorgimenti, ma non sarà facile. Il danno prodotto sarà irrimediabile, la competitività nostra nell’ambito europeo diminuirà e ne risentirà anche il fenomeno domestico. Quando i grandi club sono in difficoltà, anche i club piccoli e medi non hanno assolutamente vantaggi”.

L’incidenza sui calciatori italiani

“Il prodotto italiano non era condizionato da questa agevolazione fiscale. Il fatto di avere giocatori di qualità permetteva ai nostri giovani di crescere in un contesto di grande spessore e quindi credo che il made in Italy rappresentato dalle nazionali non troverà nessun vantaggio da questa posizione”.

