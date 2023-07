Cristiano Giuntoli, nella conferenza stampa di presentazione alla Juve, ha parlato così di Adrien Rabiot. Le parole

Nella conferenza stampa di presentazione alla Juve, Cristiano Giuntoli ha speso parole importanti nei confronti di Adrien Rabiot.

ACQUISTI GIOVANI – «Io sono appena arrivato ma il club si è già mosso in maniera straordinaria perché a giugno ha confermato e non era scontato Rabiot, che è uno dei centrocampisti più forti del mondo, titolare nella Francia. Ha preso Weah che è un calciatore di grandissima prospettiva e talento, poi ha riscattato Milik. La Juve gran parte del mercato lo ha fatto. Ora abbiamo tanti giocatori in tanti ruoli, dobbiamo razionalizzare la rosa. Le priorità sono queste: mettere una linea, fare chiarezza e razionalizzare la rosa. Poi in futuro, prendere dei ragazzi giovani è importante. Dobbiamo trovare equilibrio tra sostenibilità e competitività. La competitività si ottiene con il talento, la gioventù e l’esperienza, dobbiamo miscelare bene queste cose».

LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI GIUNTOLI ALLA JUVE

