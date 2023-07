Cristiano Giuntoli, nella conferenza stampa di presentazione alla Juve, ha svelato subito la prima richiesta del club bianconero

Nella conferenza stampa di presentazione alla Juve, Cristiano Giuntoli ha parlato della prima richiesta che gli è stata fatta dal club bianconero.

QUALE VALORE AGGIUNTO PORTA ALLA JUVENTUS – «Onestamente da fuori non sono il tipo che pensa ai problemi degli altri, da fuori non lo so, ho aspettato di vedere certe cose. Alla fine conta quello che faremo da qui in avanti. La cosa che mi ha chiesto la società è di tornare a essere competitivi, sostenibili perché il mondo va in questa maniera in questo momento. Dobbiamo dare un occhio ai conti ma anche alla storia della Juventus per essere competitivi in Italia e nel mondo. La mia storia parla chiaro: ho fatto 6 anni in un club e 8 in un altro. Sono tanti anni che faccio il direttore. La mia prerogativa è fare tanto con quello che ho a disposizione, questo l’ho dimostrato negli anni quindi voglio portare la mia esperienza all’interno di questo club prestigioso. Ho trovato grande disponibilità da parte di tutti e grande competenza».

LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI GIUNTOLI ALLA JUVE

