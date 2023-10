Rabiot Juve, Allegri ora cerca il migliore Adrien: ecco perché il centrocampista francese non è ancora al top della forma

Tuttosport questa mattina si sofferma sull’importanza che avrà da oggi in avanti Adrien Rabiot sulla Juventus.

Quest’anno è andato a segno alla prima giornata a Udine e in area avversaria si è fatto valere anche con gli assist per Chiesa contro la Lazio e per Milik contro il Lecce, ma nel resto del campo è rimasto lontano dagli standard della passata stagione. Ha fornito comunque un contributo interessante – è il quinto giocatore di tutta la Serie A per passaggi filtranti e il miglior bianconero per occasioni create e per azioni di riaggressione immediata a palla persa – ma non ha anncora mai imposto lo strapotere fisico atletico con cui è in grado di sbolanciare l’equilibrio di una partita. Abbastanza normale, considerando che l’infortunio subito in Nazionale a giugno ne ha condizionato la preparazione permettendogli di giocare una sola amichevole. Per quanto comprensibile sia il suo ritardo di forma, però, la Juventus ora ha bisogno che il francese torni ad es- sere il “Cavallo pazzo” che galoppa da un’area all’altra sradicando palloni.

The post Rabiot-Juve, Allegri ora cerca il migliore Adrien: ecco perché non è ancora al top della forma appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG