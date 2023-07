Rabiot Juve: il francese al lavoro per i bianconeri. Il messaggio del centrocampista che ha rinnovato per un anno – FOTO

Rabiot è uno dei big della Juve si sta godendo qualche giorno di vacanza prima di tornare alla Continassa insieme ai compagni di squadra agli ordini di Allegri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adrien Rabiot (@adrienrabiot_25)

Il francese, che nei giorni scorsi ha firmato il rinnovo di contratto per un anno, via Instagram ha mostrato alcune foto del lavoro che sta svolgendo personalmente per farsi trovare pronto quando rientrerà a Torino.

The post Rabiot Juve: il francese al lavoro per i bianconeri – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG