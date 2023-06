Rabiot Juve, il rinnovo è più vicino: cresce l’ottimismo per la permanenza del centrocampista francese a Torino

Arrivano sensazioni positive per il rinnovo di contratto di Rabiot con la Juve.

In base a quanto spiegato dal giornalista Gianluca Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky, infatti, di ora in ora aumenta la fiducia e cresce l’ottimismo per permanenza del centrocampista francese a Torino. Si attende solo l’ultimo, definitivo ok del giocatore alla Juve, ma Rabiot sembra molto più vicino a restare bianconero.

