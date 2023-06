Mercato Juve, dopo Weah si raffredda un’altra pista. La situazione per un altro giocatore seguito da tempo

Il colpo Weah provoca delle ripercussioni sui piani di mercato della Juve e sulle altre piste vagliate dai bianconeri fino a questo momento.

Come fa sapere Gazzetta.it, infatti, in questo momento l’idea Fresneda sembra essersi raffreddata. Il Valladolid, seppur retrocesso, vorrebbe scatenare un’asta per il terzino che era nel mirino della Juve da tempo e che nei giorni scorsi era stato accostato più volte ai bianconeri.

