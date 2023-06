Weah Juve, affare chiuso! Già fissate le visite mediche. Tutti i dettagli del trasferimento dell’esterno dal Lille

La Juve ha praticamente chiuso l’affare Weah, fissando le visite mediche per giovedì prossimo, 29 giugno.

Come riferito da Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky, l’attaccante esterno ora è in America e mercoledì partirà per venire in Italia, svolgere le visite e firmare il contratto di durata di 5 anni. Il trasferimento col Lille è stato definito sulla base di 12 milioni bonus compresi.

