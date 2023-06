Frattesi Juve, il Milan fa sul serio: è pronto all’assalto per il centrocampista del Sassuolo. Vuole rispondere all’Inter

Il Milan oggi ha avuto un contatto con Carnevali per Frattesi ed è possibile che, dopo l’addio di Tonali, possa dar vita ad un concreto assalto al giocatore nel mirino della Juve.

Come spiegato da Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky Sport, i rossoneri vogliono rispondere anche all’Inter che ha un accordo col Sassuolo per 35 milioni ma non ha intenzione di fare aste. Se il Milan aumenterà l’offerta arrivando a 40, potrà prendere Frattesi.

