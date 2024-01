Rabiot recupera per Inter Juve di domenica sera Una nuova sensazione sul francese in vista di quel match: le ultime

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sugli infortunati di casa Juve in vista del big match contro l’Inter in programma domenica sera a San Siro.

Un match nel quale si potrebbe rivedere Adrien Rabiot, che fin qui ha saltato la metà delle partite disputate dalla squadra nel 2024 per un fastidio al polpaccio. Il francese dovrebbe tornare in gruppo a metà settimana per un recupero fondamentale, visti anche i problemi riscontrati da McKennie post Empoli.

