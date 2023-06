Rabiot resta alla Juve: accordo per il rinnovo del francese! ULTIME notizie sul prolungamento di contratto del centrocampista

Adrien Rabiot resterà alla Juve anche nella prossima stagione. È stato raggiunto l’accordo per il rinnovo annuale del centrocampista francese, che rimarrà così per un altro anno alla corte di Massimiliano Allegri. Nelle prossime ore verrà ufficializzato l’accordo per il suo prolungamento di contratto.

La stessa Juventus lo ha annunciato con questo indizio sui social.

