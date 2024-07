Il club bianconero si starebbe convincendo che il francese voglia cambiare aria ma questo non sarebbe un assist ai rossoneri.

Il futuro di Adrien Rabiot rimane una questione aperta e le speculazioni si sprecano: il francese non ha ancora deciso nulla riguardo al suo futuro.

Inizialmente la Juventus aveva deciso di aspettare la decisione del centrocampista fino al termine degli Europei, ma ora sembra che abbia iniziato a muoversi preventivamente per rafforzare la propria linea mediana. Secondo Tuttosport infatti Giuntoli e soci starebbero iniziando a pensare che il francese non voglia rinnovare il contratto che è scaduto il 30 giugno.

Nelle ultime ore si vocifera di un interesse del Real Madrid. Nel frattempo, anche il Milan si è fatto avanti con una proposta concreta recapitata direttamente a mamma Veronique, manager e punto di riferimento nelle decisioni di carriera di Rabiot. Nonostante le avances di questi club, il giocatore rimane fermo nella sua posizione di attesa, decidendo di rimandare qualsiasi decisione riguardante il suo futuro al termine degli impegni con la Nazionale francese.

Il centrocampista alla Juventus guadagnava 7 milioni a stagione con agevolazioni per via del Decreto Crescita: bianconeri e rossoneri, puntando sul fatto che le agevolazioni riguarderebbero anche il nuovo contratto, gli offrono la stessa cifra. Moncada e soci avrebbero però proposto un anno di contratto in più per persuaderlo; ora bisognerà vedere cosa chiederà Rabiot al Real Madrid.

