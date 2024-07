L’era Fonseca inizia senza nuovi acquisti e quindi anche senza l’accoglienza della curva: la dirigenza però continua a predicare calma.

In un’atmosfera di grande attesa e speranza, la giornata di oggi segna l’inizio di una nuova era per il Milan con la presentazione ufficiale di Paulo Fonseca come nuovo allenatore.

Prossimi colpi in entrata

Sia Fonseca che il senior advisor Ibrahimovic hanno risposto alle domande relative al mercato nella conferenza stampa di oggi: il leitmotiv delle loro dichiarazioni riguardava il fatto che il mercato è ancora molto lungo. I rossoneri lasciano trasparire grande tranquillità per quel comporta la campagna acquisti. Il Milan cerca un centrocampista centrale, un terzino destro e ovviamente il grande attaccante. Le trattative per Emerson Royal sembrano attraversare una fase complessa, con il Tottenham non ancora soddisfatto dall’offerta presentata dal club milanese.

Youssouf Fofana

Il primo acquisto

Al centro della strategia di rafforzamento c’è però Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco. Con un’offerta di 20 milioni più bonus da parte del Milan, il suo trasferimento sembra essere solo questione di tempo; è quanto riferisce la Gazzetta dello Sport.

Il raduno a Milanello

Il primo vero appuntamento sul campo per Fonseca e la sua squadra è fissato per le ore 17 a Milanello, dove il tecnico potrà iniziare a lavorare con i giocatori disponibili. Sebbene molti elementi siano ancora assenti per impegni con le rispettive nazionali o in vacanza, questo momento rappresenta un’importante occasione per i giovani calciatori di farsi notare.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG