La dirigenza rossonera lavora al mercato ma di fatto scossoni non ce ne sono stati: il clima della piazza non è certo ai massimi livelli.

Il Milan si avvicina allo start della nuova stagione con un mercato che non ha finora registrato scossoni significativi, ad eccezione di poche operazioni. I rossoneri hanno salutato Charles De Ketelaere e rinnovato la fiducia in Alex Jimenez, giovane terzino ora erede designato di Theo Hernandez.

Alexis Saelemaekers

La questione Bennacer

Il club rossonero si trova in una posizione confortevole dal punto di vista economico, non avendo la necessità impellente di vendere i propri gioielli per bilanciare i conti. Questo permette una maggior flessibilità nelle negoziazioni ma non significa logicamente che non partirà nessuno. Un occhio alle opportunità di mercato ci sarà sempre come dimostra l’interesse per Ismael Bennacer da parte di squadre estere, tra cui l’Al-Ittihad. Il centrocampista algerino non è più un perno del Milan come prima dell’ultima stagione: nel suo contratto c’è una clausola rescissoria dal valore di 50 milioni ma secondo Tuttosport i dirigenti aprirebbero alla sua cessione anche per 40/45 milioni.

Strategie di Uscita

L’attenzione del Milan riguarda anche alcuni elementi considerati in esubero. Alexis Saelemaekers è in testa alla lista dei partenti, con il Milan che spera di ricavare una cifra intorno ai 10-12 milioni di euro. Operazioni in uscita sono previste anche per Daniel Maldini e, seppur più complicate, per Divock Origi e Ballo-Tourè.

