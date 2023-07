Rabiot sogna in grande: «Mi piacerebbe vincere la Champions con la Juventus». Le parole del centrocampista

Rabiot, nel corso dell’intervista rilasciata al canale Twitch della Juve, ha svelato il suo sogno.

SOGNI DA BAMBINO – «Ho sempre voluto fare il calciatore. In mente avevo soprattutto la Nazionale, giocare per il mio Paese è una cosa incredibile per me. A livello di club non avevo in mente qualcosa in particolare ma volevo arrivare in alto, dare il 100% e soprattutto mi piacerebbe vincere la Champions. È una cosa che voglio fin da bambino, farò di tutto per arrivarci. Con la Juventus».

L’INTERVISTA DI RABIOT SUL CANALE TWITCH DELLA JUVE

