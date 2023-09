Adrien Rabiot, a L’Equipe, ha così parlato di un suo possibile futuro lontano dalla Juventus.

LE PAROLE – «Se penso ad un ritorno al PSG? No, in questo momento non ci penso affatto. Sono concentrato sulla Juventus e sulla Francia, sono contento di ciò che abbiamo fatto stasera, poi vedremo cosa succederà. In questo stadio sono cresciuto, ci ho giocato parecchie partite e vissuto buona parte della mia carriera da giovane. È sempre un piacere tornare a giocare in questo stadio».

