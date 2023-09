Rabiot, tornano le critiche. Per la Gazzetta è il peggiore: «Lontano dai suoi standard». Prova non esaltante del francese

Prova non esaltante di Adrien Rabiot in Empoli-Juve: per La Gazzetta dello Sport è addirittura il peggiore tra le fila bianconere.

La Rosea gli assegna un 5 in pagella: «Prima da vice capitano, ma la prestazione non è all’altezza dei suoi standard. È ancora lontano dalla forma migliore e si capisce dal fatto che perde spesso i contrati e ritarda ancora la giocata».

