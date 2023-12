Adrien Rabiot è ormai l’uomo immagine di questa Juve, che punta ora a blindare il centrocampista con il rinnovo

Se mai ce ne fosse stato bisogno, a Monza è arrivata la conferma di quanto già il popolo Juventus sapeva: Adrien Rabiot è un punto fermo, un intoccabile di una squadra che mai come quest’anno punta a tornare alla vittoria di un trofeo. Il gol e l’assist per la rete di Gatti sono le ciliegine sulla torta cucinata dal giocatore francese, che con la fascia di capitano al braccio ha guidato i suoi alla decima vittoria stagionale su quattordici giornate, segno di come questo gruppo sia ormai compatto, guidato proprio dall’esperienza dell’ex PSG che, a questo punto, andrà blindato ad ogni costo in vista della prossima stagione e di quelle ancora seguenti.

I DISCORSI SUL RINNOVO

Adrien è ormai l’uomo immagine della Juventus di Massimiliano Allegri, che qualche mese fa aveva spinto per arrivare alla firma del giocatore, così da poterselo tenere stretto per almeno un altro anno. Ma ora non basta più e la volontà evidente è quella di evitare di arrivare ad un divorzio a zero nell’estate del 2024. Come fare? Semplice, con un altro prolungamento ancor più importante di quello firmato poco tempo fa, utile a scacciare le voci di un addio il più lontano possibile.

Ad oggi non è ancora in agenda un incontro tra le parti e con ogni probabilità si lasceranno passare le feste di Natale di prima di programmarne uno, magari verso aprile o comunque sul finire del campionato. Questo perchè Rabiot, giustamente, vuole tutelarsi e capire se la Signora tornerà a calcare palcoscenici importanti in Champions League, ma anche perchè il 29enne non vuole farsi distrarre dalle voci extra-campo. Dal canto suo, però, si può però assicurare come il ragazzo, dopo un primo periodo di difficoltà, si sia adattato alla perfezione nella vita torinese e tutta questa voglia di cambiare aria non c’è al momento.

