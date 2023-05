Rabiot via dalla Juve: la mossa del Manchester United con la mamma-agente per portarlo in Premier League da luglio

Rabiot è destinato a lasciare la Juve alla fine della stagione a parametro zero, visto che appare molto improbabile il rinnovo del contratto in scadenza a giugno.

Come scrive la BBC il Manchester United è fortemente interessato al centrocampista francese e avrebbe riallacciato i rapporti con la mamma-agente Veronique per convincerlo a trasferirsi in Premier League dal primo luglio 2023. Già l’anno scorso i Red Devils volevano Rabiot.

