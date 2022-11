Riccardo Milani, regista del film ‘Nel nostro Cielo un Rombo di Tuono’ dedicato a Gigi Riva, ha parlato riguardo alla prossima uscita della pellicola

Riccardo Milani, regista del film ‘Nel nostro Cielo un Rombo di Tuono’ dedicato a Gigi Riva, ex del Cagliari, ha parlato riguardo alla prossima uscita della pellicola. Le sue dichiarazioni:

«Quella di “Nel nostro Cielo un Rombo di Tuono” non è una storia qualsiasi, è la storia di Gigi Riva, un campione e un uomo vero. La vita di Riva è stata caratterizzata dal rigore morale ed etico di un uomo che ha affermato con forza che non tutto si può comprare. Un uomo con un legame indissolubile con una terra e il suo popolo, la Sardegna. ‘Nel nostro Cielo un Rombo di Tuono’ racconta la coerenza e il coraggio con i quali Riva ha sempre vissuto, credendo in valori autentici. E raccontare Riva vuol dire anche raccontare un pezzo importante della storia del nostro Paese».

L’articolo «Raccontare Gigi Riva non è una storia qualsiasi»: parla Milan il regista del film dedicato a Rombo di Tuono proviene da Calcio News 24.

