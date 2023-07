Ionut Radu si prepara a dire addio all’Inter. Il portiere rumeno è stato escluso dai convocati per la tournée in Giappone

L’esclusione di Ionut Radu dai convocati dell’Inter per la tournée in Giappone è tutt’altro che casuale. Il portiere rumeno non rientra più nei progetti dei nerazzurri e sta per trasferirsi in un nuovo club.

Come riferisce il giornalista Pasquale Guarro, l’estremo difensore è vicinissimo al trasferimento in prestito al Bournemouth.

L'articolo Radu Inter, il portiere non parte per la tournée: è ad un passo da un nuovo club proviene da Inter News 24.

