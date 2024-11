L’attaccante esterno portoghese pare attraversare un momento di rinascita dopo i momenti molto difficili vissuti in questa stagione.

In una serata da incorniciare, la nazionale portoghese ha messo in mostra tutta la sua potenza calcistica nella sfida di ieri di Nations League contro la Polonia.

Dopo un primo tempo che si era concluso senza reti, il Portogallo ha cambiato marcia nella ripresa, segnando 5 gol che non solo hanno assicurato la vittoria alla squadra ma anche il passaggio ai quarti di finale della competizione. Protagonisti indiscussi della serata sono stati Cristiano Ronaldo e Rafael Leao, i cui nomi compaiono sul Corriere dello Sport, celebrati come i mattatori di una partita che ha visto la Polonia soccombere di fronte alla superiorità tecnica e tattica dei lusitani.

La partita

Dopo un primo tempo in equilibrio, il Portogallo ha dimostrato una superiorità schiacciante nella seconda metà della partita. Dopo la prima rete la squadra si è scatenata, trovando il gol in altre quattro occasioni. Oltre a Leao, grande protagonista della serata è stato Cristiano Ronaldo, che ha contribuito con una doppietta, mentre Bruno Fernandes e Pedro Neto hanno messo il loro nome sul tabellino dei marcatori.

L’allenatore

Roberto Martinez ha parlato così del 10 milanista a O Jogo: “Rafael Leão è cresciuto molto agli Europei, ha giocato una grande partita contro la Francia e credo che questa partita sia stata il momento in cui è cresciuto molto. Oggi (ieri, ndr) ha dimostrato quello che è, uno dei migliori giocatori al mondo nello sfruttamento degli spazi e nei duelli uno contro uno. Per quanto riguarda il primo gol, non ci sono molti giocatori al mondo che creano quell’occasione”.

Rafael Leao

L’episodio che ha fatto la differenza

Il gol del milanista Leao non è stato solo importante per il risultato della partita, ma ha anche dato il via a un vero e proprio show calcistico che ha visto il Portogallo dominare la scena. Il milanista ha aperto le danze con una rete di testa, al termine di un’azione che lo ha visto attraversare tutto il campo, dimostrando forza e determinazione.

Leggi l’articolo completo Rafael Leao e quel gesto che ha cambiato tutto, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG